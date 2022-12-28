В ЛНР предупредили о возможной атаке украинских войск в районе Кременной

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Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко предупредил, что украинские силы могут перейти в наступление в районе Кременной. По его словам, Киев отдает приоритет данному направлению.

"Украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает данное направление как приоритетное для штурма", – приводит РИА Новости его слова.

Украинские военнослужащие могут скрыться в хвойных лесах, которые отлично подходят для маскировки, добавил Марочко. Кроме того, в этом районе в настоящее время открыты пути для возможных атак с северо-запада, запада и юго-запада, подчеркнул он.

Ранее Марочко рассказал, что Киев перебрасывает дополнительные силы в район Кременной. По его словам, штурмовые группы состоят из иностранных наемников.

Он добавил, что российская армия вынудила ВСУ отойти на прежние позиции. Кроме того, он отметил, что украинские войска начали нести большие потери на этом участке передовой. Теперь штурмовые группы должны восполнить их.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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