В Народной милиции ЛНР предупредили о возможных диверсиях ВСУ в Сватове

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Вооруженные силы Украины могут устроить диверсии на гражданских объектах и логистических развязках в Сватове, сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

Он подчеркнул, что украинское командование всерьез рассматривает возможность начать террористическую деятельность в городе из-за безуспешных действий на сватовском направлении. По его словам, такое предложение поступило от спецслужб Украины и США.

Целями для диверсий могут стать сватовские госучреждения, объекты гражданской инфраструктуры и логистические развязки.

Ранее Марочко заявил, что Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление. Он уверен, что ВСУ приняли такое решение на фоне определенных успехов российской армии на данном участке фронта.

До этого Марочко рассказал, что украинские военнослужащие оказались под обстрелом собственной артиллерии, когда пытались продвинуться на сватовском направлении.

По его словам, ВСУ понесли значительные потери и вынуждены были вернуться на исходные позиции. Он предположил, что это случилось из-за плохой связи в этом районе или из-за несогласованности действий подразделений.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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