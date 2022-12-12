Фото: depositphotos/billperry

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что Украина перебросила дополнительные силы на сватовское направление.

Он уверен, что ВСУ приняли такое решение на фоне определенных успехов российской армии на данном участке фронта.

"В район населенного пункта Стельмаховка (северо-западнее Сватова) выявлена дополнительная переброска сил и средств противника", – приводит РИА Новости его слова.

Ранее Марочко рассказал, что украинские военнослужащие оказались под обстрелом собственной артиллерии, когда пытались продвинуться на сватовском направлении. По его словам, ВСУ понесли значительные потери и вынуждены были вернуться на исходные позиции.

Он предположил, что это случилось из-за плохой связи в этом районе или из-за несогласованности действий подразделений.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



ВС РФ продвинулись на краснолиманском и донецком направлениях

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!