ВС РФ уничтожили 13 единиц украинской техники на донецком направлении – Минобороны

Фото: Минобороны РФ

В Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы России заняли выгодные рубежи на донецком направлении. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"Потери противника на данном направлении за сутки составили более 80 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей", – говорится в публикации министерства.

Успехи есть и на южно-донецком направлении, отметили в оборонном ведомстве. Российская армия атаковала украинские войска в районах:

Сладкого;

Владимировки;

Павловки;

Великой Новоселки.

В ходе наступательных действий ВС РФ украинские силы понесли существенные потери: до 30 бойцов ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Силами российской артиллерии удалось уничтожить подразделения украинской армии на купянском направлении. Ликвидировано свыше 20 военнослужащих, а также две БМП и три автомобиля.

В свою очередь, на краснолиманском направлении был нанесен удар по 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Уничтожено до 70 вражеских бойцов, три БМП и пять пикапов.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили более 170 военнослужащих ВСУ в ходе боев в Донецкой и Луганской народных республиках. На краснолиманском направлении значительный ущерб противнику нанесла российская артиллерия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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