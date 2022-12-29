ВКС РФ сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета – Минобороны

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Министерстве обороны РФ сообщили, что ВКС России сбили за сутки два украинских самолета и два вертолета. Об этом ведомство написало в своем официальном телеграм-канале.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Красный Лиман и Краматорск сбиты самолеты Су-25 и Су-24 воздушных сил Украины. Кроме того, в районах Суворова и Орловки в ДНР сбиты два украинских вертолета Ми-8", – отмечается в публикации.

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России уничтожили две украинские разведгруппы, действовавшие в направлении населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.

Также российские военные нанесли поражение двум ротным группам ВСУ в районе населенного пункта Терны. За сутки противник потерял до 60 военных убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Истребительная авиация ВКС России сбила два украинских МиГ-29

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