ВС РФ заблокировали доставку иностранного вооружения ВСУ

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

В результате массированного ракетного удара российских военных оказались заблокированы поставки иностранных вооружений ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах", – сказал он.

По словам представителя ведомства, удар был нанесен накануне. Его целью были объекты военного управления Украины и энергетические объекты, обеспечивавшие работу предприятий ОПК. В итоге украинская сторона была вынуждена приостановить производство и ремонт боевой техники, а также прекратить переброску войск из западных регионов страны.

Ранее артиллеристы Западного военного округа уничтожили колонну техники ВСУ в ДНР. Удар был нанесен из орудия "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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