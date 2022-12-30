Артиллеристы ЗВО уничтожили колонну украинской техники в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Артиллеристы Западного военного округа уничтожили колонну техники ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает РИА Новости.

Уточняется, что удар был нанесен из орудия "Гиацинт-Б".

После этого артиллеристы произвели выстрел из орудия калибра 152 миллиметра и сразу попали в цель.

Один из артиллеристов рассказал агентству, что был получен приказ погасить колонну техники.

"И, соответственно, начали отрабатывать. Подбили ее, от старших пришла корректировка. И, соответственно, мы добиваем", – сообщил он.

После выстрела военнослужащие сменили позиции, чтобы уйти от возможного ответного удара.

Ранее командир подразделения армии России с позывным "Ювелир" рассказал, как бойцы Западного военного округа ведут оборону в районе населенного пункта Торское в ДНР. По его словам, минометные и артиллерийские сражения случаются несколько раз за день, иногда к работе подключается танк.

До этого официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 170 украинских военных в ходе боев в Донецкой и Луганской народных республиках. Он подчеркнул, что значительный ущерб противнику нанесла российская артиллерия.



Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской техники 28 декабря

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