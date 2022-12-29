Российские войска предотвращают прорыв ВСУ в районе поселка Торское в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Командир подразделения армии России с позывным "Ювелир" рассказал, как бойцы Западного военного округа ведут оборону в районе населенного пункта Торское в ДНР.

"Периодически противник появляется, и, разумеется, мы его обстреливаем. Стрелковых боев здесь как таковых не наблюдается", – приводит его слова РИА Новости.

Он пояснил, что минометные и артиллерийские дуэли случаются несколько раз за день, иногда к работе подключается танк. Позиции бойцов обстреливаются примерно три раза за день, уточняет командир.

Командир заявляет, что бойцы прошли "и огонь, и воду", и поэтому у них все в порядке. Он отмечает доблесть военнослужащих и заявляет, что они все выдержат и пойдут вперед.

Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 170 украинских военных в ходе боев в Донецкой и Луганской народных республиках. Он подчеркнул, что значительный ущерб противнику нанесла российская артиллерия.

Минобороны РФ сообщило об уничтожении украинской техники 28 декабря

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