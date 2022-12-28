Рогов заявил, что более 10 тысяч поляков приняли участие в спецоперации на Украине

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Более 10 тысяч поляков участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины с начала спецоперации. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, в это число входят непосредственные участники боевых действий. Он добавил, что не принимал во внимание инструкторов, которые обучали военных. В этом случае, считает Рогов, к 10 тысячам можно "еще смело тысячи две добавлять".

Вместе с тем он указал, что не может назвать точную цифру, актуальную на данный момент, потому что людей передислоцируют.

Председатель движения "Мы вместе с Россией" предположил, что обозначающим интересы Польши на Украине маркером могут стать изменения в национальном законодательстве. В польский Сейм внесли проект поправок в уголовный кодекс, разрешающий полякам участвовать в боевых действиях за пределами страны.

Рогов же считает, что этот закон лишь легализует то, что происходит с 2014 года.

"Если мы посмотрим, то поляки присутствовали в боевых действиях с 2014 года, но тогда это не было так системно, не было такого количества людей. <...> Нет сомнений, что эти поправки будут приняты, все партии польского парламента под этим документом подписались", – приводит его слова ТАСС.

Рогов напомнил о серии публикаций в польских СМИ о новых внешнеполитических установках. Он назвал это закреплением в общественном сознании, что Варшава будет активнее участвовать в боевых действиях на постукраинском пространстве.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о перебрасывании Киевом дополнительных сил в район Кременной. Он указал, что штурмовые группы состоят из иностранных наемников.

При этом Марочко добавил, что ВС РФ вынудили украинских бойцов отойти на прежние позиции.



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