ВСУ вновь обстреляли центр Донецка

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Вооруженные силы Украины выпустили по Донецку шесть ракет из РСЗО. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлениям: 02:34 – населенный пункт Константиновка – город Донецк: выпущено шесть ракет РСЗО", – указано в сообщении.

По данным РИА Новости, взрывы были слышны в окрестностях стадиона на рубеже Ворошиловского и Киевского районов.

Ранее сообщалось, что ВКС РФ сбили в ДНР за сутки два вертолета. Два украинских Ми-8 были уничтожены в районах Суворова и Орловки.

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