Кадыров сообщил о продолжении операции "Возмездие" в рамках СВО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Операция "Возмездие" чеченских силовиков, которая проводилась в рамках спецоперации на Украине, будет продолжена. Об этом во время прямой линии заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Готовимся ко второму этапу. Операция будет более жестокой, "Возмездие" продолжается", – сказал он.

Первый этап операции проводился в период с 25 по 27 октября этого года. Тогда Кадыров сообщал, что чеченским спецназовцам на николаево-криворожском направлении удалось ликвидировать 657 бойцов ВСУ, еще порядка 300 украинских военных были ранены.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Кадров заявил о готовности еще 70 тыс бойцов из Чечни принять участие в СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!