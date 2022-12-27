Кадыров пообещал, что Россия "перещелкает" переданные Украине ЗРК Patriot

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал "перещелкать" ЗРК Patriot, которые Вашингтон передаст Киеву. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Поэтому мы "перещелкаем" не только американские системы "Patriot", но и любого, кто посмеет направить оружие против нас!", – заявил он.

Кадыров считает, что в момент, когда враги России это осознают, "они сами на коленях приползут просить о переговорах". Кроме того, глава Чечни подчеркнул, что у него никогда не возникало сомнений в правильности курса президента РФ Владимира Путина.

22 декабря президент США Джо Байден заявил о намерении Вашингтона передать Киеву батарею ЗРК Patriot и обучить ВСУ использовать такое вооружение.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что системы Patriot, как и любое другое вооружение, поставляемое ВСУ, является законной целью для российских военных.

США и другие западные страны увеличили поставки оружия на Украину после того, после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!