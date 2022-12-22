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Политика

Новости часа: американские системы Patriot являются законной целью для военных РФ – Песков

Новости часа: американские системы Patriot являются законной целью для военных РФ – Песков

Путин предложил обсудить концепцию внешней политики России на совещании Совбеза

Новости часа: Путин согласился с предложениями Шойгу о структурных изменениях ВС РФ

Путин заявил, что возможности российских военных увеличиваются с каждым днем

Новости часа: Путин заявил о необходимости расширять арсенал современных ударных средств

Российские военные в зоне СВО действуют мужественно и стойко – Путин

Новости часа: Путин заявил, что частичная мобилизация выявила определенные проблемы

Путин запустил Ковыктинское месторождение в Иркутской области

Путин открыл расширенное заседание Минобороны РФ

Мишустин и Воробьев открыли первый участок Северного обхода Лобни

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Американские системы Patriot, как и другие вооружения, поставляемые ВСУ, являются законной целью для российский военных. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Также в Кремле отметили, что в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в США не прозвучало реальных призывов к миру.

Центробанк продаст банк "Открытие" ВТБ. Для клиентов в ближайшее время ничего не изменится. Такое заявление сделал регулятор.

Плюсовая температура, дождь и гололедица останутся в Москве до конца недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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