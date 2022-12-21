Собянин присвоил "АИР Магистраль" статус якорного резидента технопарка "Мосгормаш"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин присвоил ООО "АИР Магистраль" статус якорного резидента технопарка "Мосгормаш".

Согласно подписанному распоряжению, производитель дорожных знаков получит налоговые льготы. В частности, ставка налога на прибыль для компании снизится до 13,5%.

"АИР Магистраль" выпускает временные основания под стойки знаков, дорожные столбики, водоналивные блоки, сигнальные конусы, мешки-утяжелители, мобильное пластиковое ограждение, мобильное светодиодное информационное табло, ультратонкие светодиодные знаки, сигнальные фонари и другое.

Организация также производит оборудование для автомобилей сервисных служб, обустройства дорог, паркингов, а также инженерные системы очистки.

В 2021 году в Москве установили свыше 43 тысяч дорожных знаков, произведенных "АИР Магистраль". Компания занимает в технопарке помещения площадью 826,7 квадратного метра. На предприятии работает 61 человек.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала об открытии в технопарке "Строгино" умной фабрики по производству различных изделий с применением аддитивных технологий.

Она отметила, что там используют более 200 инновационных 3D-принтеров, связанных в единую экосистему. Это позволяет контролировать расход материала для печати, время работы и другие параметры.



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