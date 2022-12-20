В технопарке "Строгино" открылась первая в России фабрика 3D-печати

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В технопарке "Строгино" открылась умная фабрика по производству различных изделий с применением аддитивных технологий, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, там используют свыше 200 инновационных 3D-принтеров, связанных в единую экосистему, которая позволяет контролировать расход материала для печати, время работы и другие параметры.

Такое решение помогает быстро изготавливать партии деталей, необходимых в пищевой и легкой промышленности, автомобилестроении, медицине и фармацевтике, ювелирном деле, строительстве, аэрокосмической индустрии, энергетике и других отраслях.

Сергунина отметила, что в России технологии 3D-печати стали еще активнее развиваться после ухода иностранных поставщиков. По ее словам, новый проект в технопарке "Строгино" – это первая в стране настолько масштабная спецплощадка. На ней задействовано более 200 самых современных 3D-принтеров, мощности которых хватит не только для изготовления пробных партий изделий, но и серийного производства.

3D-принтеры в технопарке работают на базе инновационных аддитивных технологий, когда объемное изделие слой за слоем печатают на основе данных виртуальной модели. На фабрике производят продукцию самых разных размеров и форм.

Это могут быть как образцы в несколько микрон, например, модели ювелирных украшений, так и крупногабаритные объекты. К примеру, для сети столичных супермаркетов изготавливают партию светильников из пластика, для интернет-сервиса по доставке продуктов питания – ящики для распределения заказов. Также создаются строительные заглушки, корпуса для пультов беспилотников, подвесные фигуры для оформления ресторана, восьмиметровые статуи, различные сувенирные изделия.

Подготовка компьютерной модели для печати и создание ранней версии продукта занимают всего несколько часов. На производство небольшой тестовой партии уходит до пяти дней. В зависимости от поставленной задачи готовые детали могут обработать на фрезерном или токарном оборудовании, нанести текстильное покрытие, краску, лак или особый укрепляющий состав, если изделие будет размещаться на улице.

Среди преимуществ 3D-печати не только скорость, но и высокое качество продукции, а также небольшой расход материала.

Ранее Сергунина сообщала, что Московский инновационный кластер создал межотраслевое объединение компаний для создания проектов в сфере 3D-печати и промышленного дизайна. В него уже вошли 35 столичных компаний. В рамках первого проекта будет создан гранульный принтер, который позволит производить крупногабаритные изделия.

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