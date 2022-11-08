В Москве появился кластер по созданию проектов 3D-печати и промышленного дизайна

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Московский инновационный кластер создал межотраслевое объединение компаний для создания проектов в сфере 3D-печати и промышленного дизайна. Об этом рассказала заммэра города Наталья Сергунина.

По ее словам, в кластер уже вошли 35 столичных компаний. В рамках первого проекта будет создан гранульный принтер, который позволит производить крупногабаритные изделия.

"Спрос на 3D-печать растет во многих отраслях: от промышленных производств до медицины. Новый кластер займется развитием и внедрением комплексных решений в этой сфере", – отметила Сергунина.

Корпорация развития Зеленограда предоставит необходимые ресурсы и инфраструктуру. Стать участником кластера могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели. Вступить в объединение можно на портале i.moscow.

До этого в рамках Московского инновационного кластера было создано объединение в области фотоники. Эта технология позволяет увеличить скорость обработки и передачи данных в 50–100 раз. Детали таких устройств получаются в десятки раз компактнее современных микросхем. Кроме того, они потребляют намного меньше энергии.

Ранее Сергунина заявила о старте нового набора в "Академию инноваторов" в Москве. Это бесплатная городская программа развития для начинающих предпринимателей. Финалисты проекта смогут представить свои наработки потенциальным инвесторам и выйти на рынок.



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