Стартовал набор участников бизнес-программы "Академия инноваторов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о старте нового набора в "Академию инноваторов" в столице. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

"Академия инноваторов" является бесплатной городской программой развития для начинающих предпринимателей. Финалисты проекта смогут представить свои наработки потенциальным инвесторам и выйти на рынок.

"К участию в программе приглашаются все, кто хочет развивать технологичные проекты: студенты, ученые, инженеры и предприниматели со всей России. Эксперты помогут им оценить востребованность их разработок, превратить идеи в стартапы, найти партнеров по бизнесу и запустить продажи", – объяснила Сергунина.

Первый этап программы подразумевает изучение лекционной части. На втором участники объединятся в команды по отраслевым трекам и посетят занятия с экспертами в обозначенных областях.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин заявил, что выпускники первого набора "Академии инноваторов" уже заключили первые контракты на десятки миллионов рублей, протестировав свои решения.

В 2021 году из 5,8 тысячи заявок были отобраны 600. До финала дошли 10 лучших проектов, среди которых устройство для остановки кровотечения и импортозамещающее насосное оборудование в нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

В начале октября были объявлены победители конкурса "Новатор Москвы". Премии получили 18 инновационных проектов, победителями и призерами стали 114 человек.

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