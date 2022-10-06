Стали известны победители конкурса "Новатор Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Премию "Новатор Москвы" получили 18 инновационных проектов, победителями и призерами стали 114 человек. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина поздравила лауреатов и рассказала, что этот конкурс прошел в столице уже в третий раз. Он помогает развивать проекты в самых различных сферах – от промышленности и строительства до транспорта и медицины. В этом году было подано более тысячи заявок, отметила она.

"Конкурс помогает в продвижении отечественных технологий и повышает спрос на них. Разработки участников становятся более узнаваемыми как в профессиональной среде, так и у широкой аудитории", – добавила Сергунина.

Всего было три номинации, и "Меняющие реальность" – это одна из них. Участники должны были представить проекты, которые они собираются скоро вывести на рынок. Победителем стал коллектив во главе с Федором Беломоевым. Команда разработала устройство для коммуникации людей с одновременными нарушениями зрения, слуха и речи.

Лауреатами этой номинации также стали разработчики строительного 3D-принтера под руководством Бориса Козлова.

Вторая номинация – "Лидеры инноваций". В ней приняли участие производители серийной продукции. Победила команда Натальи Лобкаевой, которая придумала платформу для получения реагентов и биокомпонентов, которые используют в инновационных медицинских изделиях.

В этом направлении также отметили проект Сергея Мамыкина по созданию машинного масла и смазочных материалов на основе ионов меди.

Последняя номинация – "Проект будущего". В ней соревнуются авторы инновационных идей. Одним из лауреатов стал Иван Захаров, который рассказал о концепции изготовления одноразовой посуды из биоразлагаемого сырья.

Каждая номинация включала шесть направлений:

"Благоустройство и строительство";

"Промышленность";

"Медицина и фармацевтика";

"Транспорт и логистика";

"Экология и охрана окружающей среды";

"Общественные проекты".

Ранее Сергунина сообщила , что за 10 лет работы Агентства инноваций Москвы в его программах приняли участие более 10 тысяч предприятий. По ее словам, организация, запущенная в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний, помогает им масштабировать бизнес, привлекать инвестиции, находить заказчиков и деловых партнеров.

Она отметила, что программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития – от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль.

До этого правительство Москвы выделило 200 миллионов рублей для грантов на тестирование инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры. Средства получило Агентство инноваций Москвы.

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенных к реальным условиях.



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