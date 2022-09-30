Москва стала лидером по количеству лучших практик для тиражирования в регионах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) порекомендовали к массовому тиражированию в регионах 82 практики в различных областях. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

Инициативы, о которых идет речь, ранее были размещены на платформе АСИ "Смартека". В ходе дополнительной проработки они могут быть включены в государственные программы и национальные проекты.

"Москва стала лидером по количеству одобренных практик – в перечне представлено 17 уникальных разработок города и две практики, реализованные столицей совместно c другими регионами России – Московской областью и Республикой Татарстан", – заявила глава столичного департамента Мария Багреева.

Она уточнила, что наибольшее число одобренных столичных решений представлены в категории регионального и муниципального управления – сразу 8. Кроме того, эксперты высоко оценили практику Москвы по созданию Многофункционального миграционного центра, где приезжие в столицу и Подмосковье могут получить весь спектр необходимых им услуг.

Платформа Агентства стратегических инициатив "Смартека" работает с 2019 года. Здесь собирают лучшие образцы региональных практик с доказанной эффективностью. С момента запуска проекта Москва предоставила для портала 121 разработанную практику, из которых 35 уже внедряются в регионах России.

Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о проведении форума "Инфраструктура инноваций" в столице. Мероприятие состоится 5 октября на площадке "Цифровое деловое пространство" и будет приурочено к 10-летию городской программы развития технопарков.

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