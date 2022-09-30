Москва стала лидером по количеству лучших практик для тиражирования в регионах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Минэкономразвития России совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) порекомендовали к массовому тиражированию в регионах 82 практики в различных областях. Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Инициативы, о которых идет речь, ранее были размещены на платформе АСИ "Смартека". В ходе дополнительной проработки они могут быть включены в государственные программы и национальные проекты.
"Москва стала лидером по количеству одобренных практик – в перечне представлено 17 уникальных разработок города и две практики, реализованные столицей совместно c другими регионами России – Московской областью и Республикой Татарстан", – заявила глава столичного департамента Мария Багреева.
Она уточнила, что наибольшее число одобренных столичных решений представлены в категории регионального и муниципального управления – сразу 8. Кроме того, эксперты высоко оценили практику Москвы по созданию Многофункционального миграционного центра, где приезжие в столицу и Подмосковье могут получить весь спектр необходимых им услуг.
Платформа Агентства стратегических инициатив "Смартека" работает с 2019 года. Здесь собирают лучшие образцы региональных практик с доказанной эффективностью. С момента запуска проекта Москва предоставила для портала 121 разработанную практику, из которых 35 уже внедряются в регионах России.
Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о проведении форума "Инфраструктура инноваций" в столице. Мероприятие состоится 5 октября на площадке "Цифровое деловое пространство" и будет приурочено к 10-летию городской программы развития технопарков.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: