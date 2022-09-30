Форум "Инфраструктура инноваций" пройдет в Москве в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В Москве на площадке "Цифровое деловое пространство" 5 октября пройдет форум "Инфраструктура инноваций", сообщила заммэра Наталья Сергунина.
По ее словам, мероприятие приурочено к 10-летию городской программы развития технопарков.
"За 10 лет в Москве открыто 42 технопарка, еще семь – в процессе создания. В уже действующих технопарках размещается больше двух тысяч компаний, в которых трудятся около 70 тысяч специалистов. Многие их разработки внедряются в повседневную жизнь города. Предстоящий форум станет крупным событием для технологического бизнеса страны", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Она отметила, что участники форума смогут расширить деловые контакты, обсудить тренды и вместе проанализировать передовые практики.
Уточняется, что в технопарках Москвы есть все необходимое для разработки и производства инновационной продукции. Резиденты этих площадок получают организационную и финансовую поддержку со стороны города. Благодаря льготам общее снижение налоговой нагрузки может достигать 25%. Сэкономленные средства компании дополнительно направляют на свое развитие.
В течение всего дня будет работать выставочная зона, где можно будет увидеть разработки резидентов технопарков. Среди них нейрогарнитура, лазерный 3D-принтер, бионические протезы и многое другое.
В материале говорится, что в Москве с каждым годом совершенствуются условия для технологического бизнеса. Устойчивому развитию этого сектора экономики способствует Московский инновационный кластер (МИК), к которому присоединились 35 тысяч организаций.
Так, на портале можно найти информацию обо всех актуальных финансовых мерах поддержки.
"Предприниматели получают различные субсидии, помощь в поиске инвесторов и тестировании продукции. Еще они могут принять участие в образовательных программах, воспользоваться инфраструктурой технопарков и другими возможностями инновационной экосистемы города", – добавила Сергунина.
Ранее Сергунина сообщила, что за 10 лет работы Агентства инноваций Москвы в его программах приняли участие более 10 тысяч предприятий.
По ее словам, организация, запущенная в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний, помогает им масштабировать бизнес, привлекать инвестиции, находить заказчиков и деловых партнеров.
Она отметила, что программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития – от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль.
До этого правительство Москвы выделило 200 миллионов рублей для грантов на тестирование инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры. Средства получило Агентство инноваций Москвы.
Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенных к реальным условиям.
Новости последнего часа: стартап-студии создадут при вузах в 15 российских регионах
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: