Форум "Инфраструктура инноваций" пройдет в Москве в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве на площадке "Цифровое деловое пространство" 5 октября пройдет форум "Инфраструктура инноваций", сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятие приурочено к 10-летию городской программы развития технопарков.

"За 10 лет в Москве открыто 42 технопарка, еще семь – в процессе создания. В уже действующих технопарках размещается больше двух тысяч компаний, в которых трудятся около 70 тысяч специалистов. Многие их разработки внедряются в повседневную жизнь города. Предстоящий форум станет крупным событием для технологического бизнеса страны", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.

Она отметила, что участники форума смогут расширить деловые контакты, обсудить тренды и вместе проанализировать передовые практики.

Уточняется, что в технопарках Москвы есть все необходимое для разработки и производства инновационной продукции. Резиденты этих площадок получают организационную и финансовую поддержку со стороны города. Благодаря льготам общее снижение налоговой нагрузки может достигать 25%. Сэкономленные средства компании дополнительно направляют на свое развитие.

В течение всего дня будет работать выставочная зона, где можно будет увидеть разработки резидентов технопарков. Среди них нейрогарнитура, лазерный 3D-принтер, бионические протезы и многое другое.

В материале говорится, что в Москве с каждым годом совершенствуются условия для технологического бизнеса. Устойчивому развитию этого сектора экономики способствует Московский инновационный кластер (МИК), к которому присоединились 35 тысяч организаций.

Так, на портале можно найти информацию обо всех актуальных финансовых мерах поддержки.

"Предприниматели получают различные субсидии, помощь в поиске инвесторов и тестировании продукции. Еще они могут принять участие в образовательных программах, воспользоваться инфраструктурой технопарков и другими возможностями инновационной экосистемы города", – добавила Сергунина.

Ранее Сергунина сообщила, что за 10 лет работы Агентства инноваций Москвы в его программах приняли участие более 10 тысяч предприятий.

По ее словам, организация, запущенная в 2012 году для поддержки столичных технологических компаний, помогает им масштабировать бизнес, привлекать инвестиции, находить заказчиков и деловых партнеров.

Она отметила, что программы агентства предназначены для стартапов на разных этапах развития – от самого раннего, когда есть только идея, до момента, когда компания уже получает прибыль.

До этого правительство Москвы выделило 200 миллионов рублей для грантов на тестирование инновационной продукции на объектах городской инфраструктуры. Средства получило Агентство инноваций Москвы.

Программа пилотного тестирования инновационных решений реализуется в Москве с 2019 года и позволяет разработчикам проводить испытания новых технологий и продуктов в реальных или максимально приближенных к реальным условиям.



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