Startup Village 2022 собрал в "Сколкове" более 9,5 тысячи гостей

Фото: пресс-служба Фонда "Сколково"

Посетителями юбилейной технологической конференции Startup Village за 25 и 26 мая стали 9 552 человека. 300 спикеров из 20 стран обсудили вызовы времени на 80 сессиях, а российские технологические решения представили более 150 стартапов со всей страны.

По словам главы Startup India Аасты Гровер, люди во всем мире перестали бояться стартапов. "Мы увидели, что меняется менталитет. После того, как студенты выпускаются из университетов, они не всегда хотят идти в найм. Поэтому очень важно дать стартапам почувствовать, что у них есть свобода и гибкость", – подчеркнула она на сессии "Sk global camp. Перспективные рынки и новые возможности для технологических компаний".

Самые востребованные инициативы правительства для поддержания высокотехнологичных секторов экономики, в частности проект "Взлет – от стартапа до IPO", обсудили на сессии "От стартапа до экзита. Платформа ускоренного развития бизнеса". На сессии "Цифровой вектор рынка EdTech" шла речь о вызовах и перспективах в области образовательных услуг.

Как создать новые производственные цепочки для медиа и социальных сетей и сохранить аудиторию и рекламодателей при переходе на новую платформу? На эти вопросы искали ответы участники сессии "Local Social Media. Новые способы монетизации для инфлюенсеров".

На сессии "Техпредпринимательство. Выбор университета и студента" директор департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобразования РФ Олег Чурилов рассказал, что в прошлом году появилась программа для вовлечения студентов и работников университетов в создание технологических стартапов. Она включает несколько абсолютно новых форматов: "Самый главный – это стартап-студии, которые будут создавать стартапы внутри университетов. В рамках проекта планируется проведение массовых тренингов по предпринимательству, это именно попытка через реальные действия выявить студентов, склонных к предпринимательству. Этим будет заниматься МФТИ".

В рамках Startup Village обсудили и ход реализации "дорожной карты" интеграции экосистем Фонда "Сколково" и ОЭЗ "Иннополис" (осенью этого года планируется запуск совместной программы по оптимизации технологических и бизнес-процессов индустриальных компаний Республики Татарстан). Во второй день конференции Фонд "Сколково" подписал соглашение с Россельхозбанком – новый партнерский центр объединит усилия двух организаций для совместной инновационной деятельности. Работы будут идти в области финансовых технологий, развития стартап-экосистемы и hr-бренда. Партнерское соглашение будет действовать бессрочно.

Технологическим сердцем Startup Village стала выставка перспективных проектов Startup Bazaar. Инноваторы представили решения по ряду направлений, таких как микроэлектроника, оборудование и комплектующие, ПО для здравоохранения, медицинские изделия, ПО и инженерные решения для сельского хозяйства. Проект Roboscan, например, разрабатывает диагностический комплекс, способный работать без участия человека. Это как снизит нагрузку на медперсонал в больницах, так и будет способствовать развитию телемедицины в стране.