Анастасия Ракова рассказала о новых подходах во взаимодействии воспитателей и учителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве свыше 45 тысяч человек работают в сфере дошкольного образования, для повышения их квалификации открыт Центр современной методики дошкольного и начального образования, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, от каждого работающего в сфере дошкольного образования зависит освоение ребенком первых жизненных навыков и во многом дальнейший путь юных горожан.

"Для повышения их компетенций мы открыли Центр современной методики дошкольного и начального образования. В этом центре воспитатели обучаются новым практикам и обмениваются опытом с коллегами. Тесная связь дошкольного образования со школьным помогает формировать систему преемственности при подготовке детей к 1 классу. Это делает процесс адаптации ребенка к школе легче, открывает новые возможности для учителей начальных классов и упрощает жизнь родителям", – рассказала Ракова.

Она подчеркнула, что в центре каждую неделю проходят различные тренинги.

По словам Раковой, в столице формируется единая система профессиональных требований для учителей и воспитателей.

"В их числе – умение формировать у детей основы математической, читательской и естественно-научной грамотности. А прохождение педагогами специальных тренингов и демонстрация высоких результатов работы смогут подтвердить их профессиональный статус", – пояснила заммэра.

Ракова добавила, что центр открылся в январе текущего года и за это время тренинги на его площадке посетили свыше 3,6 тысячи педагогов из 307 столичных школ и детсадов.

Ранее сообщалось, что учебный корпус и детский сад построят в районе Чертаново Северное. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2023 год. Учебный корпус переменной этажности будет рассчитан на 300 учеников. Здание детского сада при этом рассчитано на 125 человек. Для каждой группы воспитанников учреждения предусмотрена игровая комната, спальня, раздевалка и буфет.

Кроме того, детский сад на 200 мест введут в эксплуатацию в районе Ховрино на севере столицы до конца текущего года. Новое дошкольное учреждение появится на улице Левобережной.



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