Как изменились образовательные учреждения в ТиНАО за 10 лет

Ровно 10 лет назад в состав столицы вошли территории на юго-западе Подмосковья, которые образовали Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО). За это время там не только строили новые образовательные учреждения, но и реконструировали старые. Подробнее о школах и детсадах ТиНАО – в материале Москвы 24.



Школа в ЖК "Скандинавия". Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

На сегодняшний день деятельность в сфере дошкольного и общего образования в ТиНАО осуществляют 34 организации, где обучаются более 100 тысяч человек (за последние годы это число выросло в 2,7 раза).



Детский сад, ГБОУ Школа №2057. Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Школы ТиНАО участвуют в популярных городских образовательных проектах, например, инженерный класс – 4 школы, медицинский – 4, кадетский – 14, IT-класс – 3, педагогический – 1, медиакласс – 3, предпринимательский – 1. Кроме того, на территории новых округов успешно реализуется проект "Московская электронная школа", а преподаватели являются разработчиками электронного образовательного материала в библиотеке МЭШ. В общей сложности они опубликовали более 9 тысяч материалов.

На базе школ новых округов открыто свыше 8 тысяч кружков и секций – в дополнительное образование вовлечены более 93% учащихся.

В Троицке работает детский IT-технопарк "Байтик", где более трех тысяч ребят получили навыки в сферах информационных технологий, 3D-визуализации, робототехники и не только.



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В целом на территории округов каждый год сдают в эксплуатацию новые, по-своему уникальные образовательные учреждения. К примеру, в 2017-м в Коммунарке открыли новый корпус школы № 2070. Она стала одной из самых больших в столице – здание рассчитано на 1 775 детей. Трехэтажная школа раскинулась на площади почти в 25 тысяч квадратных метров.

Для каждого возраста здесь организовали свое пространство. В отдельном блоке – начальные классы. Для них сделали места для отдыха, игровые комнаты и многофункциональные помещения. Для учеников средней школы также создали зоны отдыха, общественные пространства, медиатеки и предпрофильные учебные лаборатории и не только. Всего в здании 79 кабинетов.



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В сентябре в состав школы войдет новое здание, рассчитанное на 1,3 тысячи учеников. Особенность проекта – в попытке максимально сохранить ландшафт местности, создать уникальную экосистему: здание будут окружать 16 дубов возрастом больше 120 лет. Деревья повлияли даже на архитектурный облик: фронтальная стена школы огибает одно из деревьев. Работы по возведению, которые начались осенью 2020 года, сейчас находятся на финальной стадии.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В сентябре 2021 года учеников приняла новая школа на 1 300 детей в ЖК "Испанские кварталы" (поселение Сосенское). Трехэтажное здание сделано из трех блоков-крыльев. В правом – младшие классы, в левом – остальные ученики. В центральном блоке находится амфитеатр, информационный центр с библиотекой и видеотекой, а также круглый актовый зал-трансформер.



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Ученики могут заниматься в мастерских, арт-зонах, классах робототехники и 3D-печати, арт-блоке и кулинариуме. Есть где посостязаться в силе и ловкости: в двух залах и на стадионе во дворе можно организовать соревнования и групповые тренировки.



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Еще один знаковый объект – школа № 338 в Коммунарке. Ее открыли в 2021 году перед Днем знаний. Здание рассчитано на 1 100 учеников. Его разделили на четыре блока. В первом учатся дети из средней и старшей школы. Кроме универсальных классов, здесь есть помещения по занятию живописью, шахматам, лего-конструированию, музыке и пению, домоводству и рисованию. Тут же расположился класс информационных технологий и кабинеты для технического творчества, робототехники и технического черчения.



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Во втором блоке – столовая, аудитория информационных технологий, актовый зал с трибунами, медиатека и книгохранилище. В третьем учатся ребята из младшей школы. Во время перемены они могут отдохнуть в специально созданных для этого рекреациях. Четвертый блок заточен на занятия спортом. Для этого здесь есть основной и малый залы, залы хореографии и альтернативной физкультуры.



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Спортом также можно заняться и на школьном дворе. Для этого построили площадки для баскетбола и волейбола, две гимнастические зоны, футбольное поле, беговую дорожку, полосу препятствий и площадку для прыжков и метания мяча. Есть на школьном дворе и укрытые перголами лавочки, где можно поболтать с друзьями и подготовиться к занятиям.