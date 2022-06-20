В поселении Филимонковском в ТиНАО построят черно-белую школу на 1,2 тысячи мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о проекте строительства новой школы в поселении Филимонковском в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

"Москомархитектура согласовала проект школы на 1,2 тысячи мест. Ее общая площадь составит около 21 тысячи квадратных метров. Школу построят по адресу поселение Филимонковское, деревня Староселье, земельный участок 1", – заявил архитектор.

Как объяснил Кузнецов, архитектурный облик школы будет определять контраст между белыми и черными элементами, а также цветные кассеты и ламели. Для отделки строения применяется керамогранит и витражные системы.

Новая четырехэтажная школа будет рассчитана на детей всех возрастов, однако потоки младшей и старшей школ будут разведены. Ученики начальной школы будут попадать в здание через отдельные двери.

Отличительной особенностью образовательного учреждения станут два спортивных и один гимнастический залы. Для школьных мероприятий оборудован актовый зал.

Рядом со школой будет сформировано спортивное ядро и игровые площадки. На свободном от застройки пространстве планируется озеленение.

В конце мая стало известно, что в Москве планируется построить семь школ и шесть детских садов в рамках программы создания рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК). Работы будут производить за счет средств инвесторов.