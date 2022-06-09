Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

10:40

Инвесторы передадут Москве несколько детсадов и школ по договорам участия

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы возведут и передадут Москве по договорам участия несколько школ и детсадов в Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

"Город согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят на собственных земельных участках и безвозмездно передадут Москве два детских сада и две школы", – отметил заммэра.

Таким образом, по его словам, заниматься в этих образовательных учреждениях смогут более одной тысячи детей. Стоимость объектов составит примерно 2,5 миллиарда рублей.

Глава столичного кабмина, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, уточнил, что на Южнопортовой улице будет построена школа на 500 мест и детсад на 225 мест, а в Огородном проезде возведут школу на 320 мест и садик на 140. При этом дети смогут пойти на занятия в данные образовательные учреждения уже в 2027–2028 годах.

Порядок работы застройщиков, согласно которому с Москвой оформляются договоры участия в развитии и благоустройстве территорий, был учрежден в прошлом году. В рамках таких договоров столице могут быть переданы лишь объекты капстроительства, которые соответствуют всем требованиям. За этим следят профильные ведомства на всех этапах строительства, и только после согласования с ними департамент городского имущества берет объект в собственность.

Новые социальные объекты создаются и в Троицком и Новомосковском округах. Инвестпрограмма города на ближайшие три года предполагает возведение новой школы искусств в Московском, культурного центра в Кленовском поселении, а также культурно-досугового центра в Михайлово-Ярцевском поселении. Кроме того, запланировано проведение ремонта Дома культуры в Ватутинках.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать