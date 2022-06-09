Инвесторы передадут Москве несколько детсадов и школ по договорам участия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Инвесторы возведут и передадут Москве по договорам участия несколько школ и детсадов в Северо-Восточном и Юго-Восточном административных округах, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
"Город согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят на собственных земельных участках и безвозмездно передадут Москве два детских сада и две школы", – отметил заммэра.
Таким образом, по его словам, заниматься в этих образовательных учреждениях смогут более одной тысячи детей. Стоимость объектов составит примерно 2,5 миллиарда рублей.
Глава столичного кабмина, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, уточнил, что на Южнопортовой улице будет построена школа на 500 мест и детсад на 225 мест, а в Огородном проезде возведут школу на 320 мест и садик на 140. При этом дети смогут пойти на занятия в данные образовательные учреждения уже в 2027–2028 годах.
Порядок работы застройщиков, согласно которому с Москвой оформляются договоры участия в развитии и благоустройстве территорий, был учрежден в прошлом году. В рамках таких договоров столице могут быть переданы лишь объекты капстроительства, которые соответствуют всем требованиям. За этим следят профильные ведомства на всех этапах строительства, и только после согласования с ними департамент городского имущества берет объект в собственность.
Новые социальные объекты создаются и в Троицком и Новомосковском округах. Инвестпрограмма города на ближайшие три года предполагает возведение новой школы искусств в Московском, культурного центра в Кленовском поселении, а также культурно-досугового центра в Михайлово-Ярцевском поселении. Кроме того, запланировано проведение ремонта Дома культуры в Ватутинках.
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