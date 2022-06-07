Собянин рассказал о строительстве культурных объектов в ТиНАО по инвестпрограмме

07 июня, 20:23
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Сергей Собянин рассказал о строительстве культурных объектов в ТиНАО в рамках инвестиционной программы столицы. Об этом он написал в личном телеграм-канале.
Градоначальник отметил, что в Троицком и Новомосковском округах возводят социальные объекты и создаются новые рабочие места.
"В инвестиционную программу города до 2025 года входит также строительство культурных объектов: новая школа искусств в Московском; культурный центр в Кленовском поселении; культурно-досуговый центр в Михайлово-Ярцевском поселении; реконструкция Дома культуры в Ватутинках", – уточнил Собянин.
Мэр Москвы добавил, что флагманским проектом ТиНАО является строительство многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев, общая площадь которого составляет порядка 70 тысяч квадратных метров.
По словам Собянина, комплекс будет состоять из четырех зданий, в которых планируется разместить коллекции 18 федеральных и городских музеев. При этом будут выделены помещения не только под хранение, но и под культурные мероприятия.
Учреждение расположится рядом со станциями метро "Ольховая" и "Коммунарка", подчеркнул мэр Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект строительства и благоустройства новых улиц на юге Москвы. Здесь будет реконструирована улично-дорожная сеть между Каширским шоссе и Елецкой улицей.
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