Собянин рассказал о строительстве культурных объектов в ТиНАО по инвестпрограмме

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Сергей Собянин рассказал о строительстве культурных объектов в ТиНАО в рамках инвестиционной программы столицы. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что в Троицком и Новомосковском округах возводят социальные объекты и создаются новые рабочие места.

"В инвестиционную программу города до 2025 года входит также строительство культурных объектов: новая школа искусств в Московском; культурный центр в Кленовском поселении; культурно-досуговый центр в Михайлово-Ярцевском поселении; реконструкция Дома культуры в Ватутинках", – уточнил Собянин.

Мэр Москвы добавил, что флагманским проектом ТиНАО является строительство многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев, общая площадь которого составляет порядка 70 тысяч квадратных метров.

По словам Собянина, комплекс будет состоять из четырех зданий, в которых планируется разместить коллекции 18 федеральных и городских музеев. При этом будут выделены помещения не только под хранение, но и под культурные мероприятия.

Учреждение расположится рядом со станциями метро "Ольховая" и "Коммунарка", подчеркнул мэр Москвы.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект строительства и благоустройства новых улиц на юге Москвы. Здесь будет реконструирована улично-дорожная сеть между Каширским шоссе и Елецкой улицей.