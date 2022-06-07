Новый пешеходный маршрут появится у станции "Нижегородская" БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Специалисты приступили к благоустройству территории около станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году сделаем удобный маршрут от жилых кварталов к станции "Нижегородская", проект предусматривает комплекс работ и будет реализован с учетом планируемого увеличения пассажиропотока", – рассказал Бирюков.

Он отметил, что на территории возле станции в порядок приведут существующие тротуары и создадут новые, заменят на проезжей части асфальт, сделают парковочные карманы.

"Дополнительно установим фонари и уличные торшеры со светодиодными светильниками, организуем наземные переходы, оборудуем порядка 80 опор контрастного освещения, чтобы зебра и пешеход были заметнее для водителей", – рассказал заммэра.

Также на прилегающей к станции территории высадят деревья и кустарники, установят восемь остановочных павильонов для пассажиров наземного транспорта.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что Большая кольцевая линия метро сомкнется в конце 2022 – начале 2023 года.

Он напомнил, что в декабре 2021 года одномоментно были запущены 10 станций БКЛ. В первые месяцы ими пользовались ежедневно 570 тысяч человек. Благодаря открытию первого участка Большого кольца также разгрузились Сокольническая, Арбатско-Покровская, Таганско-Краснопресненская линии метро.

