Новый пешеходный маршрут появится у станции "Нижегородская" БКЛ метро

17:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
Специалисты приступили к благоустройству территории около станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году сделаем удобный маршрут от жилых кварталов к станции "Нижегородская", проект предусматривает комплекс работ и будет реализован с учетом планируемого увеличения пассажиропотока", – рассказал Бирюков.
Он отметил, что на территории возле станции в порядок приведут существующие тротуары и создадут новые, заменят на проезжей части асфальт, сделают парковочные карманы.
"Дополнительно установим фонари и уличные торшеры со светодиодными светильниками, организуем наземные переходы, оборудуем порядка 80 опор контрастного освещения, чтобы зебра и пешеход были заметнее для водителей", – рассказал заммэра.
Также на прилегающей к станции территории высадят деревья и кустарники, установят восемь остановочных павильонов для пассажиров наземного транспорта.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что Большая кольцевая линия метро сомкнется в конце 2022 – начале 2023 года.
Он напомнил, что в декабре 2021 года одномоментно были запущены 10 станций БКЛ. В первые месяцы ими пользовались ежедневно 570 тысяч человек. Благодаря открытию первого участка Большого кольца также разгрузились Сокольническая, Арбатско-Покровская, Таганско-Краснопресненская линии метро.
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