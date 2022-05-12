Крупный технопарк планируют возвести на северо-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый крупный технопарк появится в столичном районе Северном. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая Сергеем Собяниным, приняла решение о предоставлении инвестору земельного участка по адресу 1-я Северная линия, владение 1 (СВАО)", – заявили в ведомстве.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова уточнила, что инвестору передадут участок площадью 14,42 гектара. На данный момент он освобожден от объектов капитального строительства.

Там планируют разместить технопарк с распределительным центром. Площадь объекта с учетом заводоуправления и многоуровневой парковки на 700 машино-мест суммарно составит 109 тысяч квадратных метров.

В комплексе экономической политики и имущественных отношений Москвы ранее сообщили, что в течение шести лет частные инвесторы планируют построить в столице 863 тысячи квадратных метров капитальных объектов. Проекты рассчитаны на общую территорию 36,6 гектара.

