Магазин с пунктом бытового обслуживания может появится в деревне Голохвастово в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Магазин с точкой бытового обслуживания могут построить в Голохвастове в ТиНАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Уточняется, что магазин собираются сделать на Калужском шоссе. При этом участок под возведение объекта будет реализован на торгах.

Как уточнила руководитель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская, на данном участке получится возвести здание площадью порядка 2 тысяч квадратных метров, то есть объект в два этажа.

Кроме того, по ее словам, благодаря строительству данного объекта удастся увеличить число рабочих мест в районе. Отмечается, что, помимо магазина, планируется сделать и автостоянку для посетителей.

Ранее сообщалось, что в Троицком и Новомосковском округах за десять лет удалось построить 20 миллионов квадратных метров жилья. При этом в новых кварталах тщательно продумывается и инфраструктура: возводят социальные объекты, в том числе детские сады, школы и медучреждения.