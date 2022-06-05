20 миллионов квадратных метров жилья построили в ТиНАО за десять лет

20 миллионов квадратных метров жилья построили в ТИАНО за десять лет. При этом в новых кварталах тщательно продумывают инфраструктуру: возводят социальные объекты, в том числе детские сады, школы и поликлиники.

Так, на неделе в Коммунарке открыли новый перинатальный центр. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

