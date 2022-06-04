В московских парках стартовал сезон отдыха у воды. Открываются уличные бассейны, пляжные зоны и спортивные площадки для волейбола.

Отдыху на природе способствует и теплая погода. В субботу много людей собралось на Мещерском пляже, некоторые даже купались, несмотря на то, что ее температура всего 13 градусов.

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