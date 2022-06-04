"Зеленая Школа" открылась в "Музеоне"

В Парке Горького продолжают праздновать День защиты детей. В субботу там запланировано большое количество мастер-классов, уличные спектакли, презентации книг и концерты.

Одно из главных событий праздника – открытие нового творческого пространства для детей на территории "Музеона". Речь о "Зеленой Школе", где дети смогут заниматься всеми видами искусств. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

