Движение на Песчаной улице ограничат с 6 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение на Песчаной улице в столичном районе Сокол ограничат с 6 июня по 10 октября в связи с реконструкцией инженерных сетей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
Уточняется, что на участке Песчаной улицы от дома 12 до дома 4А ограничения будут действовать круглосуточно в период с 6 июня по 30 августа и с 14 сентября по 10 октября. Там будут поэтапно перекрывать по две полосы с сохранением движения по одному ряду.
Кроме того, с 30 августа до 10 октября ограничения будут действовать в боковом проезде улицы Алабяна в районе дома 3, корпуса 1. Для проезда там будет перекрыта одна полоса движения.
Ранее стало известно, что участок Крылатской улицы от дома 15, строения 2, до улицы Нижние Мневники перекроют 4, 25 июня и 30 июля из-за проведения Кубка по триатлону "Московский Гром". Ограничения движения будут действовать в указанные даты с 08:00 до 10:00. Также с 00:01 на данном участке нельзя будет припарковать автомобиль.
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