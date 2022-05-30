Участок Крылатской улицы перекроют из-за Кубка по триатлону

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Участок Крылатской улицы от дома 15, строения 2, до улицы Нижние Мнёвники перекроют 4, 25 июня и 30 июля из-за проведения Кубка по триатлону "Московский Гром".

Как сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы, ограничения движения будут действовать в указанные даты с 08:00 до 10:00. Также с 00:01 на данном участке нельзя будет припарковать автомобиль.

Ранее сообщалось, что движение на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) ограничат с 31 мая. Там поэтапно будут закрывать одну полосу в каждом направлении на участке от дома 27, строения 2, по улице Лосиноостровской до дома 13, строения 2, по Северянинскому проезду.

Ограничения вводятся из-за строительных работ до 31 августа 2022 года.

