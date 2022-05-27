Движение на участке СВХ в Москве ограничат с 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение на участке Северо-Восточной хорды (СВХ) ограничат с 31 мая, передает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"С 31 мая из-за проведения строительных работ ограничат движение на участке Северо-Восточной хорды", – рассказали в ведомстве.

По данным Дептранса, поэтапно будут закрывать одну полосу в каждом направлении на участке от дома 27, строения 2 по улице Лосиноостровская до дома 13, строения 2 по Северянинскому проезду.

Ограничения вводятся на период до 31 августа текущего года.

Ранее в пятницу, 27 мая, Дептранс сообщил о ликвидации реверсивной полосы на Шереметьевской улице на северо-востоке Москвы. На участке установят двусторонне движение в обе стороны с выделенной полосой.