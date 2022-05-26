Некоторые улицы перекроют возле арены "Лужники" 29 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Некоторые улицы перекроют возле спортивной арены "Лужники" 29 мая из-за проведения футбольного матча, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
Ограничения начнут действовать в 18:00 и сохранятся до окончания мероприятия. Перекрытия движения затронут девять участков:
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Помимо этого, на участках перекрытия нельзя будет парковаться в период с 00:01 28 мая и до окончания футбольного матча.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на некоторых центральных улицах города из-за благотворительного забега "Бегущие сердца" с 12:00 27 мая до 16:00 28 мая.
В частности, временно проехать нельзя будет по Москворецкому мосту и Кремлевской набережной, по площади Васильевский Спуск. Также ограничат движение на Болотной улице, улице Балчуг, на Большом Устьинском мосту, улицах Ильинке и Варварке.
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