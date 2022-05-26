Некоторые улицы перекроют возле арены "Лужники" 29 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоторые улицы перекроют возле спортивной арены "Лужники" 29 мая из-за проведения футбольного матча, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Ограничения начнут действовать в 18:00 и сохранятся до окончания мероприятия. Перекрытия движения затронут девять участков:



Проектируемый проезд № 2309 от улицы Усачева до улицы Доватора;

улица Савельева от улицы Усачева до улицы Доватора;

улица Доватора от улицы Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской улицы;

улица 10-летия Октября от улицы Усачева до улицы Доватора;

3-я Фрунзенская улица от улицы Доватора до улицы Ефремова;

улица Ефремова от 3-й Фрунзенской улицы до Трубецкой улицы;

Трубецкая улица от улицы Ефремова до Комсомольского проспекта;

переулок Хользунова от Несвижского переулка до Комсомольского проспекта;

дублер Комсомольского проспекта от переулка Хользунова до дома 20, строения 1 по Комсомольскому проспекту.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Помимо этого, на участках перекрытия нельзя будет парковаться в период с 00:01 28 мая и до окончания футбольного матча.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат на некоторых центральных улицах города из-за благотворительного забега "Бегущие сердца" с 12:00 27 мая до 16:00 28 мая.

В частности, временно проехать нельзя будет по Москворецкому мосту и Кремлевской набережной, по площади Васильевский Спуск. Также ограничат движение на Болотной улице, улице Балчуг, на Большом Устьинском мосту, улицах Ильинке и Варварке.

