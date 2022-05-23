Движение частично ограничат в центре Москвы из-за благотворительного забега

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат на некоторых центральных улицах города из-за благотворительного забега "Бегущие сердца", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Перекрытия будут введены с 12:00 27 мая до 16:00 28 мая.

В частности, временно проехать нельзя будет по Москворецкому мосту и Кремлевской набережной, по площади Васильевский Спуск. Также ограничат движение на Болотной улице, улице Балчуг, на Большом Устьинском мосту, улицах Ильинке и Варварке.

С полуночи 28 мая и до окончания мероприятия парковочное пространство на перекрытых участках будет ликвидировано.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Маршала Прошлякова на северо-западе Москвы будет попеременно ограничено с 25 мая по 14 октября. Уточняется, что перекрытия связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей.

Ограничения затронут участок от дома 20, строения 12, до дома 28. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону, проезжую часть оборудуют за счет временных расширений и ликвидации парковочного пространства. Сначала данный участок перекроют с 25 мая по 29 августа. Повторное перекрытие запланировано на период с 14 сентября по 14 октября.