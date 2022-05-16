Движение ограничат в центре столицы 20 мая из-за полумарафона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат в центре столицы 20 мая из-за проведения всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Перекрытия будут действовать до 23 мая. Ограничения будут действовать на площади Васильевского спуска, на Москворецкой улице, на Москворецкой набережной, в Китайгородском проезде, на Старой и Новой площадях, на Малом Устьинском мосту и других участках.

Ранее стало известно, что с 20 мая до 20 декабря из-за строительных работ движение транспорта ограничат на участке бульвара Энтузиастов в сторону центра от владения 11, строения 23 по улице Золоторожский Вал до дома 2 по бульвару Энтузиастов. Также будут закрыты трамвайные пути, но продолжат работать выделенные полосы общественного транспорта.

