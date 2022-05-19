Движение ограничат на улице Маршала Прошлякова с 25 мая по 14 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на участке улицы Маршала Прошлякова на северо-западе Москвы будет попеременно ограничено в период с 25 мая по 14 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что ограничения связаны с проведением работ по строительству инженерных сетей. Ограничения затронут участок от дома 20, строения 12, до дома 28. Движение будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону, проезжую часть оборудуют за счет временных расширений и ликвидации парковочного пространства.

Сначала данный участок перекроют в период с 25 мая по 29 августа. Повторное перекрытие запланировано на период с 14 сентября по 14 октября.

Ранее сообщалось, что движение ограничат на участках улицы Павла Андреева с 20 мая по 15 октября текущего года в связи с реконструкцией инженерных сетей. На одних участках дороги будет ликвидировано парковочное пространство и часть полос, на других же проезжую часть сохранят за счет временных расширений.

