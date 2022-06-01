Движение ограничат на некоторых участках улицы Героев Панфиловцев с 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение на более чем десяти участках улицы Героев Панфиловцев в Северном Тушине ограничат до 29 августа. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 4 июня по 29 августа будет ограничено движение на некоторых участках улицы Героев Панфиловцев. Это связано с проведением строительных работ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения будут вводиться 6, 14, 20 и 27 июня, 4, 11, 18 и 25 июля, а также 1, 8, 15, 22 и 29 августа во временном интервале с 02:30 до 04:30.

В указанные дни и временные промежутки в боковом проезде в районе дома 49, корпуса 1, а также у дома 41, корпуса 1, будет перекрыта одна полоса. У дома 31, корпус 1 по Туристской улице, на пересечении с улицей Героев Панфиловцев, перекроют две полосы.

По одному ряду будут перекрывать в боковых проездах улицы Героев Панфиловцев у дома 17, корпус 1, дома 3, корпус 1 и дома 1. Поэтапное занятие одной полосы движения планируется в боковом проезде у дома 1А, а также на участке от дома 37 по Сходненской улице до дома 1 по бульвару Яна Райниса.

Два ряда будут перекрывать в боковом проезде в районе дома 37 по Сходненской улице. И еще по одной полосе – в районе пересечения Сходненской улицы и Строительного проезда, пересечения Сходненской и улицы Фабрициуса, а также на улице Свободы у дома 4 по Лодочной улице.

Полностью будут перекрыты боковой проезд улицы Героев Панфиловцев в районе дома 31 и боковой проезд Сходненской улицы в районе дома 23.

Ранее сообщалось, что участок Крылатской улицы от дома 15, строения 2, до улицы Нижние Мневники перекроют 4, 25 июня и 30 июля из-за проведения Кубка по триатлону "Московский Гром". Ограничения движения будут действовать в указанные даты с 08:00 до 10:00. Также с 00:01 на данном участке нельзя будет припарковать автомобиль.

