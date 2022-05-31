Центр Москвы частично перекроют 1 и 4 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Некоторые улицы в центре Москвы перекроют 1 и 4 июня из-за проведения ретропарада городского транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"1 и 4 июня в центральной части города будут введены перекрытия в связи с проведением парада ретротранспорта. <...> Просим вас заранее планировать маршрут с учетом вводимых ограничений", – говорится в сообщении.
Так, с 01:30 до 05:00 в среду и с 08:00 до 10:30 в субботу будут полностью перекрыты три участка Садовнического проезда: от Климентовского переулка, дома 25, строения 1, до Пятницкой улицы, от дома 25 по Пятницкой улице до Большой Татарской улицы, а также участок в районе дома 22/24, строения 1, на Овчинниковской набережной.
4 июня с 11:00 до 17:00 для проезда не будут доступны участок Чистопрудного бульвара от улицы Покровка до Мясницкой улицы и участок Белгородского проезда от Покровки до Чистопрудного бульвара.
В этот же день с 10:30 до 11:00 планируются краткосрочные перекрытия в сторону центра в Садовническом проезде в районе Большого Устьинского моста, на самом мосту, в Устьинском проезде, на Яузском бульваре и на Покровском бульваре до улицы Покровки.
Кроме того, с 00:01 пятницы и до конца парада будут временно ликвидированы парковочные места на Чистопрудном бульваре и в Белгородском проезде.
Ранее сообщалось, что движение на участке Северо-Восточной хорды ограничат с 31 мая по 31 августа в связи со строительными работами. Поэтапно будут закрывать одну полосу в каждом направлении на участке от дома 27, строения 2, по улице Лосиноостровской до дома 13, строения 2, по Северянинскому проезду.
Ретропарад городского транспорта пройдет в Москве 4 июня
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