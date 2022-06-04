Проезд по участку выделенной полосы на Пролетарском проспекте в Москве закроют для такси

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Часть выделенной полосы на Пролетарском проспекте – от Кавказского бульвара до улицы Кантемировской – закроют для автомобилей такси с 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
В ведомстве отметили, что из-за большого количества такси у станции метро "Кантемировская" автобусы зачастую не имеют возможности подъехать к остановкам. Это, в свою очередь, приводит к задержкам в движении городского транспорта.
В департаменте подчеркнули, что по этой выделенной полосе проходят девять маршрутов автобусов, которые перевозят до 60 000 пассажиров в сутки. Благодаря нововведению, отметили в Дептрансе, движение по полосе будет еще быстрее.
Ранее сообщалось, что движение на Песчаной улице в столичном районе Сокол ограничат с 6 июня по 10 октября из-за реконструкции инженерных сетей. На участке Песчаной улицы от дома 12 до дома 4А ограничения будут действовать круглосуточно в период с 6 июня по 30 августа и с 14 сентября по 10 октября. Там будут поэтапно перекрывать по две полосы с сохранением движения по одному ряду.
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