Маршруты четырех автобусов изменятся в Ново-Переделкине

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Маршруты четырех автобусов изменятся в районе Ново-Переделкино из-за строительных работ на улице Федосьино, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Так, автобус № 333 будет ходить вместо улицы Федосьино через Проектируемый проезд № 6574, Лукинскую улицу, а также улицы Шолохова и Александры Мухиной. В свою очередь, маршрут № 497 пройдет через Проектируемый проезд № 6574 с двусторонним заездом к Новоорловской и Чоботовской улицам.

Изменения коснутся и автобусов № 507 и 550. Первый будет ходить через Лукинскую улицу и улицу Шолохова, а второй – по Лукинской улице без заезда на улицу Скульптора Мухиной.

Ранее стало известно, что в Москве на участках Авиационной улицы ограничат движение транспорта с 4 июня по 29 августа из-за строительных работ. В Дептрансе уточнили, что ограничения введут в районе пересечения с улицей Академика Курчатова и с улицей Пехотной.

