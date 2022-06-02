Движение на участках Авиационной улицы ограничат с 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве на участках Авиационной улицы ограничат движение транспорта в связи с проведением строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

"С 4 июня по 29 августа будет ограничено движение на некоторых участках улицы Авиационной. Это связано с проведением строительных работ", – говорится в материале.

В Дептрансе уточнили, что ограничения введут в районе пересечения с улицей Академика Курчатова и с улицей Пехотной.

Ранее сообщалось, что движение ограничат на участках улицы Павла Андреева с 20 мая по 15 октября 2022 года в связи с реконструкцией инженерных сетей.

На одних участках дороги будет ликвидировано парковочное пространство и часть полос, на других же проезжую часть сохранят за счет временных расширений.

