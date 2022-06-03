Автобусную остановку "Ленинский проспект" перенесут с 4 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автобусную остановку "Ленинский проспект" для пяти маршрутов с 4 июня перенесут в сторону станции метро "Профсоюзная". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 4 июня остановка "Ленинский проспект" для автобусов м19, е29, №67, 103 и 130 в сторону станции метро "Профсоюзная" перенесена на 60 м вперед по ходу движения", – говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что остановка автобусов № 119 и 434 останется на прежнем месте.

Ранее стало известно, что в Москве на участках Авиационной улицы ограничат движение транспорта с 4 июня по 29 августа из-за строительных работ. В Дептрансе уточнили, что ограничения введут в районе пересечения с улицей Академика Курчатова и с улицей Пехотной.