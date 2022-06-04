На парад ретротранспорта в Москве пришли более 100 тыс человек – Собянин

Фото: телеграм-канал Сергея Собянина

Свыше 100 000 человек посетили парад ретротранспорта на Чистопрудном бульваре в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

По его словам, парады старинной техники стали "доброй традицией" в столице.

"Видим постоянный и высокий интерес ко всему, что связано с развитием городского транспорта – как к части истории Москвы", – написал мэр города.

Собянин рассказал, что на параде были представлены трамваи разных поколений, машины из Музея Транспорта и Музея гаража особого назначения ФСО России. Посетители также могли заметить запряженную лошадьми конку.

Кроме того, исторические реконструкторы и артисты проекта "Музыка в метро" создавали атмосферу старой Москвы.

Ранее Собянин рассказал, что в рамках проекта "Открой#Моспром" на предприятиях Москвы побывали более 2 500 жителей и гостей города. По его словам, участники смогли увидеть, как производят сладости, косметику, обувь и другую продукцию. В общей сложности в проекте участвовали 27 столичных предприятий.

