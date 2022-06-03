В ТиНАО открыли межрегиональные ярмарки. Там можно купить фрукты, овощи, рыбу, мясо, молочные продукты, сладости и сухофрукты.

Еще одна ярмарка появилась в Зеленограде в районе Савелки. Торговая точка рассчитана на 30 торговых мест. Павильон хорошо оборудован – работают кондиционеры, установлены холодильники для хранения продуктов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.