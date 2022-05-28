"The City": москвичам рассказали о киноновинках недели

Москвичам рассказали о киноновинках недели. Среди них – боевик Пола Шредера и Альфонсо Пинеда Ульоа "Святым тут не место". Человек по прозвищу Иезуит заключен в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Его жена убита, а сын похищен и доставлен в Мексику. Теперь он разрабатывает сложный и опасный план по спасению сына из плена и отмщению за убийство жены.

Подробнее – в сюжете проекта The City.