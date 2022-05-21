"The City. Едим": новые и странные рестораны

Несмотря ни на что в Москве открываются новые рестораны. Причем в новинках наметился тренд – ресторан должен быть немного странным. Например, "Узоры" – идеальное место для селфи – яркое и странненькое: "богемный" шарм с авторской кухней от Максима Фоменкова.

Или маленький ресторан в стиле "клошар-делюкс" на Патриарших – "Зойка". В меню есть доширак, а официанты читают стихи. А "Крендель" внутри напоминает хлебный мякиш.

Росарио Каррион и Саша Ильин решили узнать, чем кормят в таких местах и оправдан ли формат "не как все". Все подробности – в The City. Едим.

