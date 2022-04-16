"ГОСТ шоу": выбираем торт "Птичье молоко"

Суфле в шоколадной глазури – вряд ли найдется хотя бы один россиянин, который ни разу в жизни не пробовал торт "Птичье молоко". Десерт остается популярным вот уже несколько десятков лет и продолжает видоизменяться. Сегодня кондитеры все чаще отходят от классической рецептуры. Что предлагают современные изготовители, и можно ли на прилавках найти традиционный воздушный торт с натуральным шоколадом? Провели дегустацию популярных блюд и разобрали их на ингредиенты – в новом шоу "ГОСТ".